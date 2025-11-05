Ал Насър мачка и без Кристиано

кадър: Спортал,архив

Ал Насър без мегазвездата Кристиано Роналдо спечели с 4:0 срещу индийския Гоа в мач от Азиатската Шампионска лига.



Португалецът няма да вземе участие в груповата фаза на турнира.



Гариб вкара за Ал Насър вкара в 35-ата минута за 1:0, и отново той удвои в 53-ата минута, предаде Спортал.



В 65-ата минута Маран отбеляза третия гол, а Жоао Феликс оформи крайното 4:0 шест минути преди края.



След 4 мача Ал Насър е с пълен актив от точки – 12. Гоа няма спечелена точка в турнира.

