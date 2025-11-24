Аламанов: Спрете да наричате този опит за грабеж "ляв бюджет"

снимка Любомир Аламанов, фейсбук

Спрете да наричате този опит за грабеж "ляв бюджет"! Левите бюджети се характеризират с масови програми, социални дейности, безплатни комунални услуги, помощи за хора в неравностойно положение и всичко друго, което е свързано с подкрепа от страна на държавата към огромни групи от населението.

Така предложеният бюджет е "мутро-милиционерски". Взимат ни като мутри, раздават си като милиционери, коментира Любомир Аламанов на страницата си във фейсбук, цитиран от факти.бг.

Нагли, яки, прости мутри обикалят фирмите и им крещят: "Ей, дадохме ви за ток, сега скачайте от джобовете и давайте пари, ние ви пазим." Познато, нали?

Повишават заплатите само на милиционери и силоваци. Вече много администрации протестират, защото реално парите им намаляват. Тъй като не са силови структури.

Само отсечка от Околовръстния път е заложена за 2 милиарда лева. Миналата година е струвала 500 милиона. Какво, да няма 400% инфлация? Не, просто мутрите ще си вземат парите, за да купят следващите избори. Познато, нали?

10 милиарда в ББР, Водна държавна компания, Енергийни държавни компании, всякакви държавни структури, обединени от едно - от тях могат да си раздават без обществени поръчки. И без самите политици да си цапат ръцете. "Те, компаниите, са независими, ние не знаем защо са дали 100 милиона кредит на Вълка, на Мечката, на Лисицата." Познато, нали?

И много пари за общините. Ама не всички общини, София не е получила и лев субсидия, която ѝ се полага по закон. А онези, правилните общини, след снимката в кабинета, получават много. Не че нещо правят, но получават. И дават заплати. И плашат хората. И се готвят за избори. Познато, нали?

Помнете Пазарджик, мислете за цяла България.

Затова да наричаме нещата с истинските им имена. Това е "мутро-милиционерски бюджет", който ще осигури на няколко човека финансовия ресурс да купят следващите избори.

Вие може да не се интересувате от политика, но политиката не спира да се интересува от вас, не спира да ви взима парите, да ви краде изборите и да ви съсипва бъдещето. Каквото и да ви говорят Наглите по телевизорите.

Спокоен ден!

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!