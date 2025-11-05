Албания: 500 евро минимална заплата от 1 януари 2026 г.

Пиксабей

Албанският премиер Еди Рама заяви, че от 1 януари 2026 г. минималната заплата в Албания ще стане 500 евро, а до края на мандата на правителството му през 2029 г. ще достигне 700 евро, съобщи Евронюз Албания, предаде БТА.

Рама каза това във видеообръщение, публикувано на страницата му във Фейсбук, като заяви, че увеличението, което влиза в сила от началото на следващата година, ще засегне общо 307 850 души.

Рама коментира проектобюджета за 2026 г., който вече е внесен за обсъждане в албанския парламент, като каза, че "лъвският пай" от него ще бъде за пенсионерите, за които, освен планираната индексация (16,5 милиона евро), са отделени допълнителни 100 милиона евро.

Премиерът каза, че общата стойност на надбавките за пенсионерите ще бъде удвоена през 2027 г. и ще достигне 200 милиона евро, а за индексацията им тогава ще бъдат предвидени 45 милиона евро.

"През 2028 г. ще я утроим: 300 милиона евро, плюс индексацията 46 милиона евро. През 2029 г. ще я учетворим, плюс индексацията, а през 2030 г. ще я направим петорна, отделно индексацията", каза Рама.

Според него пенсионерите ще получават 1,7 милиарда евро повече, което той определи като "значителна сума от нашата инвестиция по време на този четвърти управленски мандат".

