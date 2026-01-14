Албасете 1:1 Реал Мадрид на почивката

снимка: Пиксабей

Реал Мадрид играе при 1:1 срещу втородивизионния Албасете в среща от осминафиналите в турнира за Купата на краля. Гола за домакините отбеляза Хави Вийяр в 42-рата минута, но в самия край на полувремето Франко Мастантуоно изравни. Двубоят на стадион "Карлос Белмонте" е дебют начело на "белите" за Алваро Арбелоа, който замени на треньорския пост уволнения преди два дни Чаби Алонсо.

В предишния кръг Реал Мадрид елиминира скромния Талавера с 3:2. Албасете пък стигна до тази фаза на надпреварата, след като отстрани последователно УД Сан Фернандо (3:0), Леганес (2:1) и Селта (3:2), предава Спортал.

Албасете заема 17-о място в класирането на Ла Лига 2 и няма победа в последните си 4 мача. Старши треньорът Алберто Гонсалес залага на двама нападатели в лицето на Даниел Ескриче и Хосе Ласо. В средата на терена за домакините ще действат Капи, Хави Вийяр, Антонио Пачеко и Алехандро Мелендес.

Извън групата на Албасете е бившият нападател на Лудогорец Ихинио Марин, който лекува контузия и още няма гол през сезона в Ла Лига 2, но получи два червени картона в изиграните 4 срещи.

