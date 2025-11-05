реклама

Албена Денкова и Максим Стависки се завръщат в България от Русия

05.11.2025 / 21:31 1

Булфото

Двукратните световни шампиони за България във фигурното пързаляне Албена Денкова и Максим Стависки (2006, 2007) ще наблюдават лично турнира в София, носещ техните имена, за първи път от 10 г.

Това разкри сестрата на Албена - Ина, която с нейния съпруг Андрей Лутай са треньори на най-добрата ни състезателка Александра Фейгин, пред БНР. 

"Това не се е случвало от 10 години. Децата са много респектирани и много се вълнуват. Искат да покажат най-доброто, на което са способни", обяви Ина Лутай.

Турнирът стартира днес в Зимния дворец.

 

SANDOKAN1963 (преди 16 минути)
Рейтинг: 8620 | Одобрение: 1205
На фаталния 5 август 2007 г. Мануела е едва 18-годишна. През ноември тази година младата жена ще навърши 34 години. Всяка година баща й Красимир Горсов си пожелава за рождения й ден единствено тя да проходи. „Това ще бъде най-големият подарък“, коментира Горсов за „Телеграф“. Фаталният инцидент е предизвикан от шампиона по фигурно пързаляне Максим Стависки. Това става на завой в близост до Приморско................НИЕ  ПОМНИМ
