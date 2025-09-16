Албена Михова се преби

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Тв

Албена Михова се съвзема след сериозен инцидент. Актрисата запазва присъствие на духа и се връща към професионалните си ангажименти. Пред Гала варненката призна какво е преживяла.

Мина един месец от операцията на меснискуса ми, но още не мога да стоя на коляно. Опитвам се, но трябва време. Скъсах го нелепо, слизайки от бус с багажа си. Стъпах на единия крак, скочих буквално на него, за да предпазя другия, и се отчукнаха коленцата, там кокълчетата, и се перфорираха. Почна да ме боли, свикнах, после спря да ме боли, но усещах прещракване, което е неприятно, и реших да се оперирам, призна Албена.

Лятото си бях на къщата и там си възстановявах физиката. Море нямаше, не успях да стигна Бора Бора, който откакто съществува, е мечтата ми. Затова стигнах до двата бора в къщата. Аз посадих домати още март, но 4 домата, толкова ми е реколтата. Ама, то човек трябва да живее там, да се грижи, а аз не съм. Иначе купих всякакви торове, и по-късно започнаха да цъфтят, но сега сигуно няма кой да ги обере. Аз обаче не съм за градинар, аз съм пишман земеделка, откровена бе в „На кафе“ Албена Михова.

