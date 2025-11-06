Албена Станчева: Аз съм единственият ѝ родител, тя много обичаше да ходим на кино заедно
Кадър БТВ
27-годишната Албена Станчева, която пострада тежко при катастрофата с публика на рали във Варна преди месец, има нужда от средства за лечение, рехабилитация и протеза.
Клип, който Албена заснема, запечатва фаталния инцидент. Тя споделя кадрите за първи път.
"Това е последното, което помня. Снимахме и гледахме ралито. След това помня болницата", казва Албена, предаде БТВ.
Изпада в кома за четири дни. Претърпява няколко операции, включително ампутация на крак. Родителите ѝ се грижат за 3-годишната ѝ дъщеря.
"Аз съм единственият ѝ родител, който полага грижи за нея. Трябва да го направя, заради нея съм силна, заради нея се боря. Тя ми е стимула", казва Албена.
Все още не е ясно колко пари са нужни за пълно възстановяване. Затова бащата на 12-годишната Сияна, която загуби живота си в катастрофа, излезе с обръщение.
"Нека да ѝ помогнем, като съберем средства за протеза и лечението нататък. Призивът ми е да върнем усмивката на една млада самотна майка", каза Николай Попов.
"Една майка да бъде отново с дъщеря си и да може да се грижи за нея така, както преди. Тя много обичаше да ходим на кино заедно, да си играем на площадката, когато се прибера от работа", споделя Албена.
Лечението ѝ продължава варненската болница "Света Анна".
Ако имате желание и възможност да помогнете на Албена, данните на дарителската сметка са:
Банка ДСК
Титуляр: Албена Стоянова Станчева
IBAN: BG59STSA93000032187314
BIC: STSABGSF
Валута: BGN
