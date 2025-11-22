Алберт Попов: Страхотен резултат!

кадър: Спортал

Най-добрият български скиор Алберт Попов, който се класира на девето място във втория слалом при мъжете от новия сезон на Световната купа в австрийския зимен център Гургл, не скри, че е доволен от резултата.

„Днес успях да запиша девето място в старт от Световната купа. След първия манш не бях доволен от резултата, имах 21-во време, след което направихме анализ и разчетохме по-добре пистата“, коментира Попов за профила на Българската федерация по ски във Фейсбук, видя Спортал.

„Във втория манш успяхме да направим това, за което си мислехме - едно хубаво спускане. Възползвах се от стръмното, където по принцип съм по-добър и дадох четвърто време във втория манш, което ме отведе до деветата позиция. Един страхотен резултат в началото на сезона - топ 10 и се надявам от тук нататък да продължаваме така“, каза още той.

„Сега за мен следва кратка почивка в България, след което продължаваме със стартовете от Световната купа“, завърши Алберт Попов.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!