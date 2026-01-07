Алберт Попов е 7-и след първия манш в Мадона ди Кампильо

Кадър Евроспорт, архив

Алберт Попов се намира в много добра позиция след първия манш на нощния слалом от Световната купа по ски алпийски дисциплини в Мадона ди Кампильо (Италия), който българинът спечели преди година.

Аби стартира с №13 и направи много силно каране, особено в стръмните пасажи на „Каналоне Мирамонти“, за да финишира за време от 50.70 секунди, което му отреди равно седмо място със спусналия се непосредствено преди него германец Линус Щрасер. Двамата изостанаха с 0.41 секунди от изненадващи лидер Едуард Халберг (Финландия), който стартира с №21 и поведе с време от 50.29, предаде Спортал.

Финландецът беше над всички във втората половина на трасето и поведе с 0.16 пред швейцареца Тангий Неф, а тройката с пасив от 0.23 оформи олимпийският шампион от Пекин 2022 Клеман Ноел (Франция). Зад него се подредиха трима представители на Норвегия – Хенрик Кристоферсен, Тимон Хауген и Атле Лий Макграт, които изостанаха с респективно 0.29, 0.32 и 0.35 от лидера Халберг.

В днешния слалом участие взе и вторият най-добър български скиор алпиец – Калин Златков, който стартира с №65. За съжаление 24-годишният състезател на успя да финишира първия манш след неточност на влизането в първия стръмен участък, която го изхвърли извън трасето.

Вторият манш на петия за сезона в Световната купа слалом при мъжете е предвиден за 22:00 часа българско време. В него Алберт Попов ще бъде 24-и по трасето, а маншът ще открие Марк Роша (Швейцария), който затвори топ 30 в първото спускане с пасив от 1.74 спрямо лидера. Състезателят с най-заден стартов номер, който се класира за втория манш, е французинът Антоан Азолини, който с №53 зае 27-ото място.

