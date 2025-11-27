Алберт Попов обяви за участието си на Олимпиадата

кадър: Спортал

Най-добрият български скиор в алпийските дисциплини Алберт Попов разкри в студиото на Sportal.bg, че на предстоящите Олимпийски игри в Милано-Кортина отново ще участва и в гигантския слалом, а не само в коронната си дисциплина слалом.

Целта на това участие на Аби в гигантския слалом ще бъде той да събере максимално информация за състоянието на пистата и снега преди старта в слалома. В Пекин 2022 записа най-доброто класиране за българин в гигантския слалом на Олимпийски игри, финиширайки 17-и.

Родният скиор говори още за своя сезон в Световната купа, плановете на него и екипа му за върхова форма през януари и февруари, както и за предстоящото завръщане в Мадона ди Кампильо, където в началото на година той спечели първата си победа в Световната купа.

„Отново планираме пикът да е януари и февруари. Защо януари? Защото януари има най-много стартове за Световната купа, няма как да се фокусираме само върху Олимпиадата, без значение колко важна е тя. Ако аз направя добри класирания в петте слалома през януари, ще отида на Олимпиадата с високо вдигната глава“, каза Алберт в студиото на Sportal.bg.



„Това ще ми е трета Олимпиада и с всяка се чувствам по-подготвен. В Корея бях да усетя и да попия. В Китай вече чувствах, че мога да натисна. Сега имам същото усещане, но и повече опит, не допускам толкова грешки, защото знам кога мога да натисна и кога трябва да внимавам. Със сигурност не тръгвам със заявка за медал. За себе си го искам, но няма да правя заявка“, каза още Алберт.



„На Олимпиадата ще карам гигантския слалом. Това ще ми даде информация за условията преди слалома, за да мога да бъда една крачка пред другите, които карат само слалом. В Китай направихме същото, което ни отвори очите за пистата и смятаме и сега да направим същото“, добави българският скиор.

