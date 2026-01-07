Алберт Попов отпадна във втория манш в Мадона ди Кампильо

снимка: Булфото

Олимпийският шампион Клеман Ноел от Франция спечели нощния слалом в Мадона ди Кампильо, валиден за Световната купа. Ноел направи отличен втори манш, след като бе завършил третия в първия и с общо време - 1:43.05 минута спечели 15-ата си победа за Световната купа и общо 32-ри подиум, което го направи най-успешния французин в дисциплината.

На второ място остана финландецът Едуард Халберг, който бе първи след първия манш. Той рискува максимално и във втория, като не допусна грешки, но въпреки това остана на 11 стотни зад Ноел.

На подиума се качи още един французин - Пако Раса. Той бе едва 12-и в първия манш, но направи страхотно каране във втория, като даде най-бързо време на втората и четвъртата контрола.

В Топ 5 попаднаха още бразилецът Лукас Пинейро Браатен и норвежецът Ейрик Хистад Солберг.

Българинът Алберт Попов, който спечели миналата година нощния слалом в Мадона ди Кампильо, направи отличен първи манш, в който даде седмо време, редом до германеца Линус Щрасер, като тръгна с голяма скорост и максимален риск във втория манш, но пропусна врата и отпадна от състезанието, предаде БТА.

В класирането за Световната купа води швейцарецът Марко Одермат с 855 точки, втори е Марко Шварц от Австрия с 451, а трети - Лукас Пинейро Браатен - с 408.

В класирането в дисциплината слалом води Тимон Хауган от Норвегия с 285 точки пред победителя днес Клеман Ноел, който има 282, а трети е Пако Раса с 240.

