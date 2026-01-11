Алберт Попов завърши 11-и в слалома от Световната купа

Кадър Sportal.bg

Най-добрият ни скиор напомни за себе си.

Асът на българските ски Алберт Попов завърши на 11-о място в слалома от Световната купа по ски-алпийски дисциплини в Аделбоден (Швейцария).

Попов даде 12-о време в първия манш, пресичайки финала за 57.57 секунди, а след втория манш съумя да се придвижи нагоре с още една позиция.

Победител в днешния слалом стана Пако Раса (Франция), като това е неговото трето качване на подиума през този сезон, пишат на страницата на Голове, метри, секунди във Фейсбук.

