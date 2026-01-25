Алберт Попов завърши 22-ри в Кицбюел

Кадър Youtube

Алберт Попов завърши на 22-о място в слалома в австрийския зимен център Кицбюел от Световната купа по ски-алпийски дисциплини. Най-добрият български скиор алпиец бе 26-и след първия манш, но с по-добро каране във втория успя да се изкачи още малко в класирането до 22-а позиция с изоставане от 2:51 секунди след победителя Мануел Фелер, посочва БНР.

С класирането си в Кицбюел Попов взе 9 точки за Световната купа и запази 21-ото си място в класирането в дисциплината слалом.

Мануел Фелер завоюва първата си победа на слалом в Кицбюел с общо време в двата манша - 1:40.60 минута. До момента 33-годишният австриец дори нямаше подиум на тази писта пред родна публика. Фелер бе четвърти след първия манш, но със стабилно каране във втория успя да завоюва победата, негова седма в кариерата му за Световната купа.

Втори на 35 стотни остана водачът след първия манш Лоик Меяр от Швейцария, а трети е германецът Линус Щрасер на 0.53 секунди след победителя.

В генералното класиране за Световната купа лидер остава Марко Одермат (Швейцария) с 1285 точки, следван от Лукас Бротен (Бразилия) с 668 и Лоик Меяр с 583 точки. Алберт Попов е 58-и с 90 точки, всичките спечелени в дисциплината слалом.

За малката купа в слалома българинът е на 21-ва позиция, докато лидер е Лукас Бротен (Бразилия) с 401, следван от Клеман Ноел (Франция) с 375 и Атле Лий Макграт (Норвегия) с 372.

