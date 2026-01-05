Алекс Донев е новият водещ на БТВ

Кадър БТВ

Алекс Донев ще се редува с Поли Гергушева да съобщава ставащото по света и у нас в ранните часове на деня

Нов водещ на bTV новините влиза от утре на мястото на Росен Цветков. Досегашният репортер Алекс Донев ще се редува с Поли Гергушева да съобщава ставащото по света и у нас в ранните часове на деня. Hotnews.bg припомня, че досега това правеше Цветков, който обаче поема от Златимир Йочев сутрешния блок. Цветков ще бъде в двойка с Гергана Венкова. "Двамата ще предлагат детайлен поглед върху най-важните теми от ежедневието. Сутрешният блок запазва фокуса си върху новините, с които зрителите стартират деня си, разговорите с гости и аналитичните коментари, допълвани от авторски рубрики, всекидневни репортажи и живи връзки на репортерите по горещи потребителски казуси", съобщиха от телевизията.

Донев започва кариерата си в bTV като репортер и има богат опит като телевизионен водещ в БНТ и "България он еър". Алекс е автор на редица материали, които разглеждат проблемите на хората и търсят решения чрез институциите. Днес в ефира на bTV се завръща „120 минути“ с първото си издание за 2026 година с водещ Светослав Иванов. Предаването „Лице в лице“ също се завръща в първата седмица на новата година, всеки делничен ден от 17:20 часа в ефира на bTV. Цветанка Ризова, друг от уважаваните и авторитетни публицисти на медията, ще търси първи мнения и анализи за развитието на новините, в дискусия с политици, експерти и обществени личности.

След новините обаче вече няма да гледаме Ризова, а Златимир Йочев. Той продължава професионалното си развитие в bTV и от 5 януари ще бъде водещ на „Интервюто на деня“ в праймтайма на медията - след централната емисия. Паралелно с това той поема ролята на продуцент и водещ на специални телевизионни проекти. Зрителите ще могат да го гледат всяка делнична вечер, от понеделник до петък от 19:50 часа, когато заедно с гостите си ще коментира актуалните теми на деня, търсейки аргументи, отговори и възможни решения. В новата си роля Йочев ще продуцира и води специални студиа на медията, свързани с извънредни събития, национални празници и значими обществени въпроси.

От 11 януари публицистичното предаване „Защо, господин министър?“ се завръща с разширен формат и ново име - „Защо?“. Всяка неделна вечер от 19:40 часа, след централната емисия на bTV Новините, Жени Марчева, един от най-опитните и утвърдени журналисти, ще води открити и задълбочени разговори, предоставяйки анализ на ключови въпроси от дневния ред и работата на институциите. Предаването разширява обхвата от теми и гости, като в него вече ще участват представители на изпълнителната, законодателната и съдебната власт, президентската институция, регулатори, местната власт, бизнес общността, както и водещи експерти и анализатори.

