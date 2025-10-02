Алекс Грозданов: Просълзих се на площада, когато с хората пяхме химна на България

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Много неща се случват, но е много готино, особено парада и посрещането на Александър Невски, който ни организираха, коментира пред Нова тв националния ни волейболист Александър Николов.

Сребърните медали са страшна гордост и е невероятно, че толкова хора ни посрещната на площада. Това топло посрещане беше още по-хубаво от медала, коментира той.

Със сигурност най-силната емоция от победата я усетихме в България. Това да излязат толкова много хора по улиците заради нас е страшна чест и гордост. Даже аз на няколко пъти се просълзих на сцената. Единият момент беше на химна. Имаше много деца и възрастни хора и имаше сълзи в очите им. Имаше десетки възрастни хора, които плачеха пред нас, докато подписвахме автографи и това е страшно вълнение, коментира Алекс Грозданов, капитанът на Националния волейболен отбор.

Оттук-нататък нашите национали ще има възможност за 3-4 дни почивка, след което потеглят към клубните отбори, за да продължи работата. С това започва новия сезон, а в края му пак се събираме, за да се готвим.

Ние се готвихме в база в Самоков, където много добре се грижат за нас. Не е позволено да имаме личен живот докато сме там, освен в почивния ни ден, когато можем да отидем и до София, коментира Грозданов.

В продължение на четири месеца целия отбор сме постоянно заедно - както в тренировките, така и в столовата, и в почивките си, разказа Николов.

Ние сме като семейство, така че е нормално понякога да прехвърчат и искри. Но няма дразги в отбора, допълни Грозданов.

За нас с Алекс хобито и начинът да разпуснем извън тренировките са видеоигрите. Това е нещото, което ни отмаря, разказа Симеон Николов. И допълни, че досега често на море са ходили с брат си в Гърция, но вече се ориентират към родните дестинации.

За хобита много време не ми остава. Обичам да ходя на почивка на различни места, но в последния клубен сезон се запалих много по стрелбата. Имах съотборници, с които успяхме да се организираме 2 - 3 дни в месеца да ходим на стрелбище. Така изместихме концентрацията на друго място. Последната книга, която прочетох, беше биографията на баща им на братята Николови. Четох я паралелно със световното първенство и беше много яко, защото той в книгата с и споделя за емоции, които ние преживявахме в момента, така че си избрах точното четиво, коментира Грозданов.

Не обичам да пътувам, защото много пътувам покрай работата. Скучно е при мен, просто обичам да съм си вкъщи при семейството си. Това за мен е почивка - при родителите ми, сподели Алекс Николов.

