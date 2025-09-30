Алекс Грозданов: Това, което се случва по българските площади, е невероятно!

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв, БНТ

Всеки момент правителственият самолет на България ще излети от Истанбул, за да доведе момчетата от националния ни волейболен отбор, които станаха втори в света на първенството във Филипините.

Тази вечер ги очаква грандиозно посрещане от феновете в София, където всички заедно ще споделят радостта от победата и ще се забавляват.

Единственото, което си мислех, когато влизах на терена за мача със САЩ, бе да помогна на отбора с каквото мога. Смятам, че ми се получи играта. След първите два тежки гейма всички започнахме да играем по-добре и успяхме да спечелим мача, коментира от самолета Жоро Татаров.

Имаше много напрежение по време на мача със САЩ, защото след 2:0 беше малко трудно, сякаш ни се изплъзваше мечтата за полуфинал. Но все пак успяхме да спечелим, разказа той.

Виждаме много видеа и снимки в интернет за това, което става в България през последните дни във връзка с първенството, но все още не сме го изживяли. Искаме на живо да станем свидетели на това, което се случва, сподели младият спортист.

Ние през цялото време стояхме настрана от интернет, чак след финала започнахме да отваряме социалните мрежи и бяхме шокирани от това, което се е случвало по улиците и площадите в България. Това е нещо невероятно, коментира на свой ред Алекс Грозданов.

