Алекс Грозданов влезе в елита на световния волейбол

Българският национал Алекс Грозданов получи огромно международно признание, като попадна в топ 10 на престижната класация на Volleyball World за най-добрите играчи на планетата през 2025 г. Централният блокировач е поставен на осма позиция, изпреварвайки звезди като Ян Кожамерник и Патрик Индра.

Признанието идва след изключително силен сезон за 27-годишния волейболист, който изведе България с капитанската лента до исторически финал на Световното първенство във Филипините през септември, пише dunavmost.com.

"Тиха власт и абсолютен контрол"

От световната централа не спестиха суперлативи за представянето на Грозданов, определяйки го като ключова фигура в съвременния волейбол.

"Изключителен авторитет и пълен контрол край мрежата. Лидер, който оставя играта му да говори вместо него," пишат от Volleyball World в официалния си профил във Фейсбук. "Алекс Грозданов се отличаваше през целия сезон и бе истинска стена на мрежата. Той завърши полското първенство като втори най-добър блокировач и помогна значително на "Богданка" (Люблин) да спечели титлата."

Ключова роля за националния отбор

Освен клубните успехи в Полша, където Грозданов триумфира със златните медали, основна тежест за високото класиране има представянето му с националната фланелка.

"На международната сцена неговото влияние беше дори по-голямо. Той бе капитан на България на Световното първенство и завърши турнира като номер 1 сред блокировачите. Алекс изигра ключова роля за завръщането на българския национален отбор на финал след 55-годишно прекъсване," допълват от специализираното издание.

В класацията зад българина останаха словенският национал Ян Кожамерник на девета позиция и чешкият диагонал Патрик Индра, който затваря десетката. Очаква се Volleyball World да обяви имената на играчите в челото на класацията в следващите дни.

