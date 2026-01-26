Алекс Хонолд, който изкачи небостъргача Тайпе 101, без въже: Хонорарът ми беше малък, но бих го направил и без пари

Кадър Ютуб

Хонорарът на Алекс Хонолд, който смая света, изкачвайки небостъргача Тайпе 101 без обезопасяване, е бил скромна 6-цифрена сума.

Той признава обаче, че би го направил и без пари, стига да имаше разрешение.

Американският алпинист Алекс Хонолд успешно се изкачи на небостъргача Тайпе 101 в Тайван без въже, обезопасяваща система и снаряжение. Всичко се предаваше наживо в стрийминг услугата на Netflix, съобщи Би Би Си.

Сградата, кръстена на броя етажите, е висока 508 м и е изработена от стомана, стъкло и бетон. Дизайнът ѝ напомня на бамбукова пръчка.

Хонолд е известен като първият човек, който се изкачва на „Ел Капитан“ – вертикална гранитна скала в националния парк Йосемити в Калифорния, също без въже и обезопасяващо снаряжение.

Първоначално изкачването бе планирано за събота, но бе отложено заради дъжда. Netflix предупреди, че при непредвидени обстоятелства прякото предаване ще бъде преустановено. Хонолд завърши катеренето за час и 31 минути, над два пъти по-бързо от Ален Робер, единственият друг човек, покорил тази кула.

Френският Робер, наричащ се Човекът паяк, се изкачи на върха на Тайпе 101 – по това време най-високата сграда в света – на 25 декември 2004 г. за четири часа. Той обаче използва въже и обезопасяваща система.

Робер коментира катеренето на Хонолд за CNN: „За мен това беше невероятно усещане – макар че не рискувах живота си, защото имах въже, времето беше ужасно и ми трябваха четири часа“.

„Какъв изглед, невероятно е, какъв прекрасен ден. Имаше силен вятър, затова си мислех: „Само да не падна от връхчето“. Опитвах се да запазя добро равновесие. Но това беше невероятно преживяване, прекрасен изглед към Тайпе“, коментира Хонолд.

Той изкачи Тайпе 101 по един от ъглите на кулата, използвайки малки L-образни издатини като опора за краката. Най-трудни са 64-те етажа в средната част, така наречените „бамбукови кутии“, които придават на сградата характерния ѝ вид. Във всеки от осемте сегмента по осем етажа има стръмно, надвиснало изкачване, следвано от балкони, където алпинистът направи кратки почивки. Ентусиазираната тълпа първоначално леко изнервиха Хонолд, който обикновено прави изкачванията си далеч от любопитни очи.

„Когато започнах изкачването, си помислих: „О, това е доста напрегнато, толкова много хора гледат“, казва той. „Но честно казано, всички те ми пожелаваха успех. Искам да кажа, че всичко това прави изкачването почти празник, всички тези добри хора ме подкрепят и се забавляват добре“, казва алпинистът.

Когато Хонолд стига до 89-ия етаж, феновете го приветстват и му махат, гледайки го през стъклото. Видео на този момент Хонолд и Netflix публикуват в Инстаграм, където се вижда как алпинистът продължава изкачването, без да обръща внимание на случващото се.

Хонолд е извършил много екстремни изкачвания през кариерата си. Документалният филм за изкачването му на "Ел Капитан" с височина 915 м, озаглавен „Free Solo“, печели „Оскар“.