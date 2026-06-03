Алекс Илиев: Двама португалци идват в Спартак

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Шефът на Спартак Варна Алекс Илиев призна, че са водени разговори с бизнесмени, които да подпомогнат издръжката на клуба, но засега няма нищо конкретно.

Илиев призна, че сред новите попълнения на тима ще има двама португалци, трима таланти от Примаверата на Италия и дадени по наем играчи от отбори в нашия елит.

Ето част от това, което Алекс Илиев заяви пред Nostrabet.com:

„Следващата ми цел е Спартак отново да оцелее и да продължи да се развива като отбор, въпреки лошата финансова обстановка, в която е, докато не се намери човек, който да съдейства за финасирането или да поеме клуба изцяло.

Има разгвори, водени на няколко места. Искам обаче да успокоя допълнително невярващите и да припомня моето обещание. А то е, че ако има официален разговор, който е влязъл в конкретика, да го представя на УС на Спартак и да запозная спартаковската общност. За да няма приказки от рода на тези, че аз искам клуба за себе си.

Радващо е, че Спартак вече е в по-добро финансово състояние. Спартак оцеля също в Първа лига и запазва 80 процента основния си състав, което не се е случвало от години. Така че с едно надграждане и ако си вземем бележки от грешките, вярвам, че Спартак ще функционира като един нормален и стабилен клуб, въпреки че пак ще има трудни моменти.

Със Сергей Серафимов имахме един разговор, в който изчистихме нашите отношения от гледна точка на напрежението, което се създаде около нас. Но в този разговор не е имало никаква конкретика, а и доколкото зная той няма намерение да напуска Добруджа.

С Гьоко Хаджиевски сме се разбрали да продължим трудовите си отношения, а самият нов контракт ще бъде подписан, след като се завърне във Варна за началото на лятната подтотовка.

Принципно съставът е добре структуриран и всички участват в трансферната политика. Говоря за спортно-техническия щаб, плюс мен и външни анализатори, които помагат с анализи да намираме верните играчи за Спартак.

До часове ще обявим още четирима играчи, с които ще се разделим. Иначе имаме предварително разписани договори с двама португалци, които ще представим като пристигнат. Таргетирали сме и 2-3 млади интересни играчи, които се подвизават в Примаверата на Италия. Очакваме и няколко преотстъпени футболисти, доста интересни и също на ниво Първа лига.

Ако всичко, което планираме, се случи, очаквам Спартак да е интересен отбор, и тогава не мисля, че целта ще е оцеляване в елита, а утвърждаване. С няколко преотстъпени играчи, чужденци и перспективни нови футболисти ще имаме 11 попълнения, които да подсилят състава. Смятам също да кача при мъжете и един 16-годишен юноша от нашата школа. Все още обаче разговорите за селекцията не са приключили, но ако се потвърди на 70 процента това, към което се стремим, Спартак ще има интересен и боеспособен състав.“

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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