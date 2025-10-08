Алекс Илиев: Хитреци пречат на Спартак, но няма да го заличат

Снимка: Фейсбук

Спартак Варна очаква отговор от общината след взетото решение на ОбС Варна на клуба да бъде отпусната еднократно финансова помощ от 550 000 лева.

С тези пари „соколите“ ще погасят неотложни задължения. Напрежението около отбора се покачи, след като днес Лицензионната комисия на БФС заплаши Спартак, че ще му отнеме лиценза, ако до 12 часа на 21 октомври не предостави документи, доказващи, че няма просрочени задължения към персонала и НАП.

„Над седмица вече не получавам отговор от зам.-кмета Попов и администрацията какво писмо са „сглобили“ и изпратили до Министерство на финансите. Искам яснота какво реално се случва с гласуваните от Общински съвет Варна средства и поисканото от тях становище“.

Това написа шефът на Спартак Алекс Илиев в личния си профил във Фейсбук.

„От друга страна – има футболисти, на които Спартак дължи пари благодарение на „прекрасното“ управление на един хубавец. Те са стояли 4–6 месеца без стотинка и точно сега, когато ние сме заели позиция и се опитваме да решим проблема, част от тях пускат неистово жалби и сигнали до УЕФА за отнемане на лиценза на Спартак. Нонсенс! От кого ще си вземат сумите, ако Спартак го няма?“, допълни той.

„Все пак благодаря на всички останали, които проявяват разбиране, с които постигнахме споразумение, и които са готови да изчакат и да дадат шанс на Спартак да оцелее.

А до другите хитреци от бившето ръководно обкръжение, които мътят водата, където могат, и си мислят, че не знаем… о, знаем ви!“, каза още Илиев.

„Що се отнася до БФС и Лицензионната комисия – те са в правото си и правят всичко възможно да предотвратят тази излишна глупост, а именно заличаването на Спартак Варна, но все пак има правила и те трябва да се спазват!

Ние ще опитаме всичко, което е по силите ни, а дори и повече от това. Призовавам изпълняващия длъжността кмет Попов, публично и по най-експедитивния начин да представи справка кога е било изпратено писмото, какво съдържа и какви действия са предприели, за да получим в спешен порядък отговор“, завърши Илиев.

