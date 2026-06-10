Алекс Илиев: Искам да остана в историята на Спартак с победа на "Тича"

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Новите португалци, които очакваме, ще имат време да си вземат въздух, преди да дойдат. След 16, 17 юни ще пристигнат и те, и всички нови. Ще дойдат и тези, които ще са на проби. Заложили сме ги да са по-близо до самите контроли, да побягат с нас и след това да участват в проверките, за да ги видим за какво става въпрос.

Това заяви Алекс Илиев преди първата тренировка от лятната подготовка на "соколите".

Тази седмица се надявам да финализирам преговорите с всички нови играчи, които ще са минимум 7-8. В отворени разговори сме с абсолютно всички на този етап, комуникираме и с други клубове. Спартак е приличен клуб за обиграване на тези футболисти, и вярвам, че всичко това, което сме си поставили за цел, ще бъде доста приличен отбора ни, допълни шефът.

Вървим напред, знаем, че без да създаваме разход, без да се хвърляме с главата напред, няма да се преборим за нищо. Феновете ни пък показват, че Спартак е уникален клуб благодарение на тях. Инициативата им за набиране на средства за закупуване на автобус е страхотна. По-важно е обаче, че тя поставя основите на обединение на феновете да припознавават Спартак като техния клуб, и очаквам тази съпричастност да сплоти нашите привърженици и да вървим напред ръка за ръка, каза още Алекс.

Водим преговори за основен спонсор, но имам средни надежди на този етап. И без спонсор може да имаме катаклизми от рода на тежки месеци, но гарантирам, че няма да има някакъв финансов колапс, в който да влезем и от който да не можем да излезем. Няма как да стане.

Дербито на Варна, което предстои във втория кръг, може да те вдигне, но може и да те занули. Знаем, че отдавна нямаме победа на техния стадион, но за мен е предизвикателство. Защото аз и хората около мен останаха веднъж в историята с това, което се случи, и искам да останем за втори път с една победа на техния стадион, чисто в спортния дух, добави Алекс Илиев.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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