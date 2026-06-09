Алекс Илиев: Искаме Спартак да е на 200 процента готов за трудния старт на сезона

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Шефът на Спартак Варна Алекс Илиев изрази мнение за програмата на отбора, селекцията и основните цели за новия сезон. Пред Novsport.com той обяви името и на още един играч, с който „соколите“ ще се разделят.

Ето какво каза Илиев:

„Да, тежка програма за Спартак срещу трудни съперници още в самото начало. Дербито на Варна е нож с две остриета – една победа може да те изстреля нагоре, но има и опция да сринеш психически. За Спартак обаче ще е бъде най-важно да влезе максимално добре подготвен за мачовете от първите кръгове срещу тези тежки противници. Не на 100, а на 200 процента трябва да сме готови за всеки един от двубоите, тъй като ако Спартак вземе колкото се може повече точки от тях, ще даде заявка за един по-различен сезон. Затова аз приемам тези срещи като предизвикателство и ще предам тази енергия на всички в отбора.

До дни ще започнат да идват нови попълнения при нас, сред които са и двамата португалци. Те имаха тежък сезон и ще пристигнат след 15 юни. Очакваме и играчи под наем от елитни български клубове, за които преговорите са пред финализиране. Целта ни е да изградим приличен отбор, но не бих искал да бъда по-конкретен на този етап, за да не попреча на някоя сделка. Мога обаче да заявя най-отговорно, че се работи нонстоп по селекцията и търсим най-добрите варианти и възможности, за да се справим спрямо бюджета и предвидените разходи за трансферна политика. Знаем добре, че на нашите привърженици им е дотегнало от мъка и затова сме амбицирани занапред да им предаваме положителна енергия с играта и резултатите на Спартак.

Инаме скоро ще се разделим и с Даниел Иванов. В момента се уточняват последните детайли по прекратяване на неговия договор.

Относно Цветослав Маринов, Дамян Йорданов и Матео Петрашило, те имат договори и ако се стигне до изходящ трансфер на някой от тях, това ще означава, че евентуалният купувач е изпълнил условията на Спартак.

На Даниел Халачев му прекратихме наема във Фратрия и отново е част от представителния ни тим. Същото се отнася за Александър Александров-Шеви и Кристиян Курбанов. Надяваме се тримата да станат част от една по-висока вътрешна конкуренция в Спартак. Следим развитието и на други наши таланти, и ако някой от тях убеди, че заслужава да получи шанс, ще му бъде предоставен такъв.“

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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