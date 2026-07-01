Алекс Илиев: Колкото повече сме, толкова по-силен ще бъде Спартак

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Честно казано, време е да разберем всички, че абонаментната карта не е просто начин за влизане на стадиона . Тя е силен аргумент и силен инструмент за привличането на рекламодатели, партньори и спонсори. В днешно време хората работят със статистика, показатели и числа.

Това написа шефът на Спартак Алекс Илиев във Фейсбук.

Ето как продължава публикацията:

Колкото повече сме, колкото по-единни сме, толкова по-силен ще бъде Спартак Варна.

Искате гласът ви да се чува? Вземете си карта.

Искате клубът да бъде независим и да не бъде подвластен на никого? Вземете си карта.

Искате Спартак наистина да бъде вашият клуб? Вземете си карта.

Със същата страст, с която давате мнение за всяко решение, със същата енергия, с която критикувате, когато не се справяме добре, дайте сега всичко от себе си за този отбор.

Защото Спартак не е само право да изискваш. Спартак е и отговорност да участваш.

Нали помним лозунга, който повтаряме от години?

Спартак Варна – това сме ние?!?

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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