Алекс Илиев: Много хора опитват да спасят Спартак

Снимка Фейсбук

Само за четири дни Спартак Варна събра над 110 000 лева от кампанията „Аз съм Спартак“, която продава 1000 клубни карти за 1000 лева. Днес се е появил и пореден дарител, който е подпомогнал клуба с 10 000 лева, а продадените карти са над 110.

Шефът на Спартак Алекс Илиев изрази изненадата си колко добре върви кампанията.

Въпреки че, все още сме далеч от заветната сума, за мен това, което се случва, е огромна признателност и доказателство, че нещата имат смисъл. Вече се отзоваха над 100 души, а събраната сума надхвърля 100 000 лева. Скоро ще има и официална справка от страницата на клуба, написа в личния си профил във Фейсбук Илиев.

Всеки ден се включват нови хора – от различни възрасти и среди. Виждам работещи хора, бизнесмени, пенсионери, млади фенове, които просто решават да направят нещо добро – да опитат да спасят Спартак Варна. Това е истинската сила на нашата общност – когато, без значение кой си и какви възможности имаш, правиш всичко възможно, за да помогнеш, добави той.

Тези неща лично мен ме карат да се чувствам жив. Осмислят всичко, което съм поел като отговорност в тази ситуация около клуба. Напомнят ми, че в нашия народ винаги се крият единици хора, които могат да променят света.

Каквото и да стане, тази кампания за мен лично осмисли целия ангажимент, който съм поел – с цялата тежест, стрес и ежедневна борба, само с една цел: Спартак да продължи да съществува. Без да искаме нищо насреща. И когато дойде моментът, ние ще сме готови да предадем щафетата на някой, който може да продължи това, което сме започнали. Отново апелирам – включвайте се! Чувството е прекрасно. И както вече умело се използва фразата – доброто е заразно, каза още Илиев.

