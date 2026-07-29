Алекс Илиев: Нека изпратим Гьоко Хаджиевски така, както заслужава

Снимка Фейсбук, Алекс Илиев

Уважаеми привърженици,

Искам лично да се обърна към вас във връзка с желанието на старши треньора Гьоко Хаджиевски да напусне клуба.

След няколко проведени разговора помежду ни и след като обсъдихме цялата ситуация и всичко, през което преминахме заедно през последната година, аз отново ще застана зад него. Защото извън футбола и всичко, което вие виждате, на първо място искам да напомня, че всички сме хора.

За мен тази година, рамо до рамо с толкова опитен човек, беше безценна. Когато поех клуба, нямах никаква представа какво ме очаква. Работата ми с Гьоко Хаджиевски беше от огромно значение и ще остане един от най-ценните спомени в живота ми. Самият той също.

По никакъв начин не беше показвал подобни индикации. Но ако трябва да бъда честен, поставяйки се на негово място, може би и аз бих постъпил по същия начин. Оставяйки на два пъти в историята той ще си тръгне с високо вдигната глава след сензационен успех!

Той остава завинаги в историята на Спартак Варна. Изтърпя един изключително тежък сезон, изпълнен с напрежение, несигурност и безброй трудни моменти. Преживя всичко това редом с нас на немалка възраст. Мога само да си пожелая първо да достигна неговите години, а след това да изглеждам и да бъда толкова жизнен, колкото е той. Изпитвам огромно уважение и респект към този човек за всичко, което направи и за това, че заложи името си на карта за Спартак Варна.

Затова и се разделяме в абсолютно приятелска обстановка. Преди малко бяхме заедно, разговаряхме, посетихме тренировката, а в момента, в който пиша това съобщение, отново сме заедно. И двамата искаме само едно – да запазим мира, уважението и вътрешното спокойствие в нашия клуб.

В следващите дни ни предстои да вземем тежки решения. Едно обаче мога да ви обещая – няма да прибързваме с избора на следващия старши треньор.

И не, няма да има катаклизми. С вяра, спокойствие и много работа ще се справим и с тази ситуация.

А най-важното е едно – нека изпратим Гьоко Хаджиевски така, както заслужава. Като герой, и нека не позволим внушения и измислици от недоброжелатели да наддеелят!

Благодаря Ви, г-н Хаджиевски!

Редактор "Екип на Петел",

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