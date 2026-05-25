Алекс Илиев: Предстои да вземем тежки решения за Спартак

Снимка Фейсбук

След големите емоции и празненствата около оставането в ефбет лига, днес реших спокойно да прегледам отново личните съобщения и коментарите за успеха, който постигнахме. Искам искрено да ви благодаря – за всяко съобщение, за всяка дума и за подкрепата. Наистина го оценявам. За мен това е огромен успех, защото много добре осъзнавам в каква ситуация беше клубът и какво всъщност постигнахме заедно.

Това написа шефът на Спартак Варна в личния си профил във Фейсбук.

Ето как продължи публикацията си Алекс Илиев:

Но истината е, че трудните моменти тепърва не са приключили. Затова ви моля – когато отново дойдат съмнения и напрежение, просто вярвайте заедно с нас. Убеден съм, че когато сме обединени, съдбата се усмихва повече.

В сряда събирам целия административен и спортно-технически екип и директно започваме подготовката за следващите важни стъпки пред клуба. Ако някой си мисли, че сега идва почивката – точно обратното. Сега започва още повече работа.

Следващият месец ще бъде много важен. Предстоят тежки решения и много неща ще зависят от посоката, която ще поемем.

А съвсем скоро ще организираме и среща с вас – привържениците на клуба, за да поговорим открито за сезона, за всичко, през което преминахме, и за това какво следва оттук нататък.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!