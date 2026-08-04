Алекс Илиев: Спартак има нужда от още по-подкрепящи привърженици

Снимка Фейсбук

Запазих мълчание, когато лодката се разклати. Запазих и мнението си за себе си, въпреки, че всички знаем цялата хронология от ден едно до ден днешен. Няма да се повтарям като развален грамофон във всеки пост.

Това написа Алекс Илиев във Фейсбук.

Ето как продължава публикацията на шефа на Спартак:

Но стигнахме дотук и при стеклите се обстоятелства отново попаднахме под обстрел заради различни конспиративни теории. Няма да цитирам и няма да придавам значение на конкретния повод, заради който днес вече съм провокиран да пиша. Идеята ми не е да защитавам себе си, а клуба и е крайно време да спрем да се браним от “приятелски огън”.

Знам колко много сме страдали и през какво сме преминали. Но трябва някак си заедно да израснем над тази отровна среда, която сами си създаваме. И тук не се обръщам към крайно негативните хора, защото тях едва ли можем да ги променим. Виждам едни и същи лица, които само чакат нещо да се обърка. Може цялата година да бъде перфектна, да победиш на „Тича“ с 3:0, а след това да се случи нещо и те отново да изскочат първи. Пак и пак.

Обръщам се към всички онези спартаклии, които имат разум, виждат голямата картина и проявяват разбиране и търпение. Вие трябва да бъдете конструктивната сила на клуба. Вие трябва да давате разумната критика. И най-вече, когато попаднем в трудни моменти и катаклизми, трябва да бъдем като едно семейство. Не да се чува единствено гласът на негатива, а да има и другата страна.

Често разумните хора предпочитат да стоят настрана и да запазят мълчание. Но повярвайте ми, ние сме едно общество и трябва заедно да израснем и да преболедуваме последствията от всички грешки, които сме допуснали, и всички злини, които са ни се случили през годините.

И накрая отново ще кажа: Господ си знае работата. Продължавам да вярвам, че независимо какви трудности ни предстоят, запазим ли идеята чиста и мотивите си чисти, накрая ще се случи това, което трябва.

Спартак Варна има нужда от още по-позитивни и по-подкрепящи привърженици. От още повече хора, които застават зад клуба, когато е трудно. Трябва заедно да върнем хората на стадиона.

И колкото клиширано да звучи..

“Заедно можем всичко”

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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