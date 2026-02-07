Алекс Илиев: Спартак ще получи двойни премии - като за победа в такъв тежък мач

Снимка: Фейсбук

Преди мача казахме на момчетата само едно — този клуб се управлява с чест, душа и сърце. Това поискахме от тях: чест, душа и сърце, без крачка назад. И те го показаха на терена. Това написа във фейсбук профила си шефът на Спартак Варна Алекс Илиев.

"Изправени сме срещу неправдата. Срещу решения, които всички видяха. Но този отбор играе с характер и достойнство. Работим на мускули и се борим от сърце Спартак да върви напред и да оцелее", добави още той.

Двама от футболистите ще получат индивидуални възнаграждения, става ясно още от поста. "За измисления червен картон Мартин Георгиев ще получи индивидуална премия. За истинския гол на Чунчуков, който беше отменен, той също ще получи индивидуална премия. Защото трудът и мъжеството се уважават", заявява Алекс Илиев.

"Отборът ще получи двойни премии - като за победа в такъв тежък мач. Защото когато си изправен срещу неправдата и не се огънеш — това е победа.

Това е Спартак Варна", завършва той.

