Алекс Илиев: Спартак вече има свой автобус, избран от феновете

Снимка Фейсбук

Уважаеми привърженици,

Дойде моментът официално да ви запознаем с една инициатива, която се роди изцяло от вас – нашите фенове.

Идея, започната от привържениците на Спартак Варна, водена от тяхното желание, отдаденост и любов към клуба.

И точно това за нас е най-ценното.

Това написа шефът на Спартак Варна в личния си профил във Фейсбук.

Ето как продължава публикацията на Алекс Илиев:

Не става въпрос просто за автобус. Става въпрос за символика. За това, че все повече започваме да усещаме Спартак като нещо общо – като кауза, в която всеки може да остави своята следа.

През последната година всички знаете през какво премина клубът. Оздравителният процес продължава, предстои още много работа и много битки, но подобни моменти показват силата на нашата общност.

Спартак Варна от години нямаше собствен клубен автобус въпреки различните периоди, ръководства и възможности. Днес, благодарение на кампанията, организирана от нашите привърженици, можем официално да обявим, че сделк ата е финализирана и Спартак Варна вече има свой клубен автобус!

Автобус, избран от феновете.

Автобус, закупен благодарение на тяхната инициатива.

Кампанията продължава и в следващата си стъпка – нашите привърженици вече работят по идеи за дизайна и събират средства за брандирането му. Очакваме с нетърпение крайния резултат и момента, в който официално ще го представим.

Остава само скоро нашите соколи да потеглят с него към първото гостуване.

Благодарим ви!

Не за материалното, а за вярата, единството и примера, който давате.

Колкото по-обединени ставаме, толкова по-силен ще бъде Спартак.

Нека това бъде още една малка крачка към голямото бъдеще, което всички искаме за нашия клуб.

Само Спартак Варна!

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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