Алекс Илиев: Темата "Спартак Варна" да бъде разгледана на извънредна сесия
Шефът на "соколите" Алекс Илиев настоя темата "Спартак" да бъде разгледана публично на извънредна сесия на ОбС Варна.
Илиев направи и обръщение към феновете на отбора, за да ги запознае с това, което се е случило в Общината днес.
До феновете на Спартак Варна
Днес се проведе среща в Община Варна с по-голяма част от председателите на различните групи в Общинския съвет, включително и председателя на Общинския съвет. Една от основните теми е била именно „Спартак Варна“.
Поверявайки се на председателя на моята група в Общинския съвет, предадох абсолютно същата документация, която вече входирах към кметската администрация. От негова страна той я е представил подробно на въпросната среща.
След дълго разискване и обсъждане на информацията, предоставена от мен, не се е стигнало до нищо конкретно. Нашето най-голямо желание е темата да бъде разгледана на извънредна сесия. Решихме първо да използваме варианта с председателя на Общинския съвет, който има правомощието да свика такава сесия в 7-дневен срок от датата на искането. Доколкото разбирам обаче, явно няма такова желание и е отказал. Това за мен е знак, че не се разбира спешността на ситуацията, в която се намира Спартак Варна. Приемам го и като неуважение към самия казус.
Вместо това се препоръчва темата да бъде разгледана на редовната сесия в края на месеца. Сесиите са всеки последен четвъртък от месеца. За мен това протакане е недопустимо. Най-редното е въпросът да бъде обсъден публично и детайлно на извънредна сесия.
Разбирам също, че е входирано искане от ПФК „Черно море“ за финансиране на тяхната ДЮШ в размер на 500 000 лв. – сума, съвпадаща с приблизителния размер на нашите задължения към НАП. Нямам нищо против финансиране за варненските клубове – напротив, вярвам, че двата отбора трябва ежегодно да получават подкрепа от Община Варна. Но е важно да се направи ясно разграничение – в момента нашият клуб се бори за глътка въздух и за оцеляване, докато другият клуб е обезпечен със сериозен спонсор. Надявам се ръководството на Черно море да прояви разбиране.
Имам готово решение, което бих предложил, и то не отваря „кутията на Пандора“, както обича да казва една дама от администрацията. Причината е проста – само двата варненски клуба покриват конкретен критерий, който не позволява на никой друг да се нареди в тази опашка.
След като нямам съдействие от председателя, ще премина към следващия ход – набиране на подписка. За целта са нужни 17 подписа от общинските съветници, за да бъде свикана извънредна сесия. Ще подготвя предложението и ще ви държа в течение през следващите дни. Обещавам да обявя публично кои формации ще подкрепят тази инициатива и кои – не.
Нашето най-голямо желание остава едно – публично разглеждане на темата „Спартак Варна“. Това е най-малкото, което заслужава нашият клуб.
