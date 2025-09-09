Алекс Илиев: Темата "Спартак Варна" да бъде разгледана на извънредна сесия

Снимка Фейсбук

Шефът на "соколите" Алекс Илиев настоя темата "Спартак" да бъде разгледана публично на извънредна сесия на ОбС Варна.

Илиев направи и обръщение към феновете на отбора, за да ги запознае с това, което се е случило в Общината днес.

Ето какво написа Алекс Илиев в личния си профил във Фейсбук:

До феновете на Спартак Варна

Днес се проведе среща в Община Варна с по-голяма част от председателите на различните групи в Общинския съвет, включително и председателя на Общинския съвет. Една от основните теми е била именно „Спартак Варна“.

Поверявайки се на председателя на моята група в Общинския съвет, предадох абсолютно същата документация, която вече входирах към кметската администрация. От негова страна той я е представил подробно на въпросната среща.

След дълго разискване и обсъждане на информацията, предоставена от мен, не се е стигнало до нищо конкретно. Нашето най-голямо желание е темата да бъде разгледана на извънредна сесия. Решихме първо да използваме варианта с председателя на Общинския съвет, който има правомощието да свика такава сесия в 7-дневен срок от датата на искането. Доколкото разбирам обаче, явно няма такова желание и е отказал. Това за мен е знак, че не се разбира спешността на ситуацията, в която се намира Спартак Варна. Приемам го и като неуважение към самия казус.

Вместо това се препоръчва темата да бъде разгледана на редовната сесия в края на месеца. Сесиите са всеки последен четвъртък от месеца. За мен това протакане е недопустимо. Най-редното е въпросът да бъде обсъден публично и детайлно на извънредна сесия.

Разбирам също, че е входирано искане от ПФК „Черно море“ за финансиране на тяхната ДЮШ в размер на 500 000 лв. – сума, съвпадаща с приблизителния размер на нашите задължения към НАП. Нямам нищо против финансиране за варненските клубове – напротив, вярвам, че двата отбора трябва ежегодно да получават подкрепа от Община Варна. Но е важно да се направи ясно разграничение – в момента нашият клуб се бори за глътка въздух и за оцеляване, докато другият клуб е обезпечен със сериозен спонсор. Надявам се ръководството на Черно море да прояви разбиране.

Имам готово решение, което бих предложил, и то не отваря „кутията на Пандора“, както обича да казва една дама от администрацията. Причината е проста – само двата варненски клуба покриват конкретен критерий, който не позволява на никой друг да се нареди в тази опашка.

След като нямам съдействие от председателя, ще премина към следващия ход – набиране на подписка. За целта са нужни 17 подписа от общинските съветници, за да бъде свикана извънредна сесия. Ще подготвя предложението и ще ви държа в течение през следващите дни. Обещавам да обявя публично кои формации ще подкрепят тази инициатива и кои – не.

Нашето най-голямо желание остава едно – публично разглеждане на темата „Спартак Варна“. Това е най-малкото, което заслужава нашият клуб.

