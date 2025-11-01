Алекс Илиев: Туморите да стоят далеч от стадиона

Снимка Фейсбук

Шефът на Спартак Варна Алекс Илиев призна, че няма обяснение за слабата игра на отбора в Добрич днес. "Соколите" изгубиха с 0:2 от Добруджа и така серията им от шест поредни мача без загуба в първенството бе прекъсната.

Алекс обаче не се съмнява, че футболистите са играли феърплей, и категорично се разграничи от съмненията в това на някои фенове на тима.

Ето какво заяви Алекс Илиев във Фейсбук:

Сега, в такива разклатени ситуации, ще се пръкнат едни и същи нещастници, които да плетат кошницата с интрига. Едните са страшна „фамилия“ помагачи, а другите — тези, които успеят да облъчат.

Мачът беше изключително трагичен. На полувремето влязохме в съблекалнята и дори предложихме почти двойни премии, но и това не даде резултат. Аз обяснение за тази игра нямам. Но това, че мачът е продаден, е под всякаква критика. На кой от вашите герои ще се каже „не играйте днеска“? На Гьоко, Грънчов, Берна, Лозев, Макс? Точно със Сергей и Орела, дето ще разбере половин България ли?

Точно ние, дето ни се разклати здравето, за да се опитваме да стабилизираме отбора ли? Тия момчета, които бяха герои за вас, днеска с камъни ли ще ги мерите?

Туморите трябва да останат далече от стадиона. Ако искаме да оцелеем, не трябва да допускаме интригите отново да вземат връх.

П. С. Ако искате, ще минем произволно играчи и щаб през детектор на лъжата.

Аз съм Спартак, а ти кой си?

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!