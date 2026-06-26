Алекс Илиев: Всеки мач за Спартак ще бъде финал

Такова нещо в Спартак Варна не се е случвало – само 11 дни след старта на лятната подготовка селекцията да е на 80 процента завършена. Заслугата за този приятен прецедент е на шефа на УС на клуба Алекс Илиев и новия спортен директор Енгибар Енгибаров.

Благодарение на двамата новите ще имат повече време да се обиграят с останалите футболисти до старта на новата кампания.

До момента „соколите“ взеха осем нови, петима от които са португалци. Това са вратарят Пламен Илиев, десният бранител Давид Валверде, централният защитник Вашко Оливейра, ляв бек под наем от турския Гьозтепе, опорният халф Рикардо Соуса, разиграващият полузащитник Томаш Силва и крилата Анхел Гомес и Бубакар Хане.

Пред Nostrabet.com Илиев изрази задоволство от добрата екипна работа. Той увери също, че в бъдеще ще опитват да интегрират към представителния тим най-талантливите кадри от школата.

Ето какво заяви Илиев:

„Успяхме да привлечем набелязаните цели. Със спортния директор Енгибар Енгибаров много бързо се стиковахме, намерихме обща визия и започнахме да работим в една посока. Дотук взехме добри играчи, а част от тях може би и най-отличаващите се през изминалия сезон от съставите на Добруджа и Берое – футболисти с безспорни индивидуални качества. Надяваме се те да допринесат за повече стабилност, правилна игра и по-сериозна конкуренция, а в бъдеще да се превърнат и следващите цели на по-големи клубове. Със сигурност ще привлечем още един нападател, а вероятно и опорен халф.

Искаме да има ротация на всяка една позиция и по двама човека на всеки пост. Целта е да постигнем гъвкавост, сериозна вътрешна конкуренция и да вдигнем продуктивността. На пръв поглед изглежда, че има време, но за мен време няма. Спомняте си през миналия сезон, че до четвъртия кръг отборите масово още не знаеха къде се намират. Искаме да вземем максимума от подготовката и затова се стараем новите футболисти да идват възможно най-бързо. Качествата ги имат, но ще преминат през период на адаптация и стиковка с останалите. Рано или късно те ще покажат възможностите си, но е важно да сме готови още от началото на сезона, защото всеки един мач за нас ще бъде битка и финал. Що се отнася до Матео Петрашило, неговото възстановяване в Сплит протича добре. Той се подготвя по индивидуална програма и състоянието му се следи от лекари на високо ниво. Когато се завърне във Варна, ще се включи в тренировките и очакванията са да бъде на линия за старта на първенството. Единствено Гьоко Хаджиевски ще реши кога да използва Петрашило, но ще бъде внимателен и в никакъв случай няма да форсира завръщането му на терена.

Усилено коментираме също със спортния директор и щаба, как да поставим основите за интегриране на наши рожби от школата към мъжкия отбор. Идеята е не само да тренират с представителния тим, но и постепенно да получават игрово време. Трябва да поставим това начало и ясно да покажем на децата и техните родители, че всеки юноша на Спартак, който показва нужните качества, труд и правилно отношение ще получи своя шанс. Да, вярно е, че работим добре с португалски агенти и към момента част от селекцията ни идва оттам. Това обаче по никакъв начин не означава, че не гледаме към български футболисти и най-вече към нашите собствени таланти. Точно обратното – това е примерът, който искаме да дадем.

В момента три момчета от школата тренират с първия отбор и ще следим внимателно тяхното развитие. Ако покажат, че са готови за тази крачка, със сигурност ще получат възможност и в представителния тим.

Едното не изключва другото. Един клуб трябва да има баланс – да привлича качествени футболисти и да развива трансферна политика, но и да изгражда собствени кадри.

За да се случи това обаче, трябва да подобрим начина, по който функционира школата. През годините тя беше оставена твърде много на автопилот и липсваше ясна връзка между детско-юношеския и мъжкия футбол.

Имаме момчета с качества, но трябва да създадем правилната среда, структура и път, по който най-добрите да стигат до първия отбор. Искаме отново да върнем чувството за принадлежност към емблемата на Спартак. Защото не е нормално преминаването между школи да се приема просто като ежедневие без емоция и връзка с клуба. Докато аз съм част от Спартак и това зависи от мен, ще работим в тази посока. Надявам се след 2,3 години Спартак да има на терена поне трима футболисти, излезли от собствената школа. А след тях да идват следващите, и да стават повече и повече.“

Редактор "Екип на Петел",

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