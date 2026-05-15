Алекс Илиев: Вярвам, че Спартак може да се спаси

Снимка Фейсбук, Алекс Илиев

Резултатите от поредните срещи в плейофите показаха, че Спартак Варна продължава да има шанс да се спаси директно или в най-лошия случай да играе бараж за оцеляване срещу втория от Втора лига, в който ще е домакин.

За да се случи това, е необходимо да бъдат изпълнени следните условия - подопечните на Гьоко Хаджиевски задължително да спечелят последните си два мача и Берое да не загуби от Септември у дома, а ако Септември спечели под Аязмото, да не победи Добруджа в София или Берое да не бие във Враца.

Основното обаче остава Спартак да си помогне сам и после да разчита на благоприятни резултати от другите срещи – първо на терена в града на липите, а впоследствие, ако се наложи и на стадиона в столичния квартал Драгалевци.

Фокусирайки се върху оставащите две срещи на „соколите“, е важно да се отбележи, че те имат нужния отборен и индивидуален потенциал, за да вземат максимума. Разбира се, трябва да имат и едно наум, че двата им съперника, въпреки че доиграват сезона протоколно, няма сами да се победят.

Така че всяко едно мислене от рода на това, че Орела е рожба на „соколите“, а столичното Локо ще дойде във Варна в последния си мач, за да открие плажа, ще бъде пагубно.

Срещу Монтана и Локомотив София варненският тим ще трябва да се справя и без Ангел Грънчов. Капитанът получи деветия си жълт картон и ще бъде наказан за два мача. Той може да се завърне евентуално, ако „соколите“ участват в баража за спасение. За гостуването на последния в понеделник пък Гьоко Хаджиевски отново ще може да разчита на изтърпелите санкциите си Цветослав Маринов и Георг Стояновски.

Nostrabet.com потърси шефа на Спартак Алекс Илиев, за да разбере очакванията му за двата финала на неговия отбор в тази кампания.

„Мисля, че срещу Септември сами се бихме, и то заради глупости. Допуснахме грешка за гола още в 3-ата минута, а после късметът също не ни покри, и при двете греди, и при други ситуации в атака. Очевидно е, че момчетата са подложени на психически стрес, тъй като знаят за какво играят. Заради този психически проблем губим и точки, но този проблем вече няма време да се решава. Това ще го решим догодина, въпросът е, че догодина трябва да сме там, където трябва, за да може да се справяме. Виждам групи в социалните мрежи, които искат Спартак да се разсипе и да изпадне, което за нас не е вариант. Ако все пак хипотетично се случи, аз ще продължа да търся варианти за Спартак, и ако не мога да ги намеря, ще изляза и ще го кажа. Но задна ние няма да дадем и ще играем докрай“, започна пред Nostrabet.com Илиев.

„Трябва да ги спечелим тези две победи в оставащите два мача и до последно да си вярваме, че ще се спасим. Ако не си вярваме, по-добре да ги прибираме от лагера в София и да не излизаме за двете предстоящи срещи. Трудно ще е, но сме заедно на лагера, ще си поговорим, ще ги вдигнем. Аз съм плътно зад отбора във всеки един момент, и в хотела, и в малкото свободно време на играчите, и по време на тренировките. Обещали сме и премии от по 1000 евро на футболистите за всяка победа в плейофите, въпреки липсата на пари в касата. Ние знаем колко важно е всичко това и ще им се изплатят стимулите.

Ангел Грънчов и Деян Лозев живеят за каузата на клуба. Те претърпяха и издържаха много неща, и ги изживяват психически в такива мачове, защото знаят каква е цената. Играчи като тях могат и по друг спортен път да продължат бъдещето си в клуба.

Димо Кръстев за пореден път показа характер. Той изкара вирус и не тренира преди двубоя със Септември. Беше и отделен от другите, но стисна зъби и игра. Цецо и Георги пък бяха наказани и всяко едно такова нещо си оказва влияние, след като прави скамейката по-къса и ограничава избора на треньора за състава. Един да го няма при нас на терена и липсата му проличава. Ние обаче няма за какво да се оправдаваме, тъй като това е релността. Сега ни остава само едно – да се съберем и да си свършим работата, като вземем още 6 точки“, добави Алекс Илиев.

