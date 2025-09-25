Алекс Илиев с гореща молба към феновете на Спартак

Снимка: Фейсбук

Председателят на УС на Спартак Варна Алекс Илиев направи обръщение към феновете преди домакинския мач със Славия.

„Скъпи наши привърженици, призовавам ви да напълним стадиона в неделя и да дадем сили и енергия на нашите момчета в поредния им тежка битка. Отборът и клубът се нуждаят от вашата огромна подкрепа в този труден момент, за да продължим уверено да вървим нагоре“, заяви за Novsport.com Илиев.

„Спартак винаги е бил силен и е успявал, когато всички спартаклии са единни, както е и сега. Нека заедно да даваме всичко от себе си, за да помагаме на футболистите да се справят и на клуба да се стаблизира. Вашето присъствие на стадиона във всеки мач е от фундаментално значение за бъдещето на Спартак“, допълни шефът.

