Алекс Колев с първи гол за Черно море

Снимка chernomorepfc.bg

Новото попълнение на Черно море Александър Колев вкара първия си гол за отбора, макар и в неофицален мач. Таранът се разписа с глава за 1:0 в контролата с Фарул, която се играе в момента в Констанца.

И двата отбора започнаха двубоя в добро темпо и с активна игра в средата на терена, но през първите петнадесет минути липсваха чисти голови положения. Натискът се редуваше, без да се стига до реални опасности пред двете врати, пише chernomorepfc.bg.

В 20-ата минута Мигел Дуарте направи най-интересната ситуация до този момент – проби по десния фланг, навлезе в наказателното поле и стреля по диагонала, като топката премина опасно покрай страничната греда.

В 37-ата минута „моряците“ организираха една от най-силните си атаки в мача. Индриас Бунаас поведе нападението през центъра и намери вдясно Ертан Томбак, който се включи мощно по крилото. Томбак направи двойно подаване с Мохамед Аши и навлезе към наказателното поле, но при последното си докосване си поведе прекалено дълго топката и така не успя да нанесе качествен удар.

През второто полувреме „моряците“ започнаха по-агресивно и до 55-ата минута стигнаха до две отлични възможности за гол.

Първо резервата Васил Панайотов, появил се на мястото на Индриас Бунаас, стреля мощно от наказателното поле, но топката се удари в напречната греда и излезе в аут.

Малко след това Берк Бейхан получи добра позиция за удар, но насочи топката покрай гредата.

В 55-ата минута Асен Дончев и Давид Телеш замениха Дуарте Мигел и Мохамед Аши.

В 57-ата минута след центриране отдясно Алекс Колев с глава реализира за 1:0.

Съставът:

Кристиан Томов, 50. Ертан Томбак, 3. Живко Атанасов, 5. Лучано Скуадроне, 37. Венцислав Керчев, 29. Берк Бейхан, 66. Индриас Бунаас, 7. Дуарте Мигел, 77. Селсо Сидней, 11. Мохамед Аши, 20. Александър Колев

Резерви: 8. Асен Дончев, 71. Васил Панайотов, 24. Давид Телеш, Димитър Георгиев, Мартин Пенчев, Евгений Чалов

Редактор "Екип на Петел",

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