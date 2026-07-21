Алекс Николов: България има отбор за медали

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Една от звездите на националния отбор на България Александър Николов призна след загубата от Франция с 0:3 в последния мач от Лигата на нациите, след който "лъвовете" не успяха да се класират за финалите, че не са успели да си свършат работата до край, но са се борили.

“Имаме големи амбиции. Имаме много добър отбор, който за малко не се класира за финалите на VNL. А тази година, всеки който следи VNL знае, че тази година VNL беше наистина, наистина от едно изключително високо ниво. И 7 победи от 12 мача е рекорд до този момент за България. Във всяко друго издание щеше да ни стигне да се класираме за финалите. Но, точно тази година - не. Смятам, че имаме отбор за полуфинал, за медали, така че се борихме. Абсолютно в Чикаго се чувствахме като домакини! Дори и в мача със САЩ, българите бяха повече от американците, което беше супер готино да се види. Това в България никога няма да се случи - да има повече американци от българи!”, заяви Алекс Николов в специално интервю за Chicago.BG.

Редактор "Екип на Петел",

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