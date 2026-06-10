Алекс Николов: Разочароващо е

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Волейболният национал Алекс Николов коментира загубата на старта в Лигата на нациите от дебютанта Белгия с 1:3 (25:20, 24:26, 24:26, 23:25).

"Много жалко, защото сме по-добрият отбор. Смятам, че ако бяхме задържали още няколко минути нивото от първия и средата на втория гейм, щяхме да вземем категорична победа, започна нашата най-голяма звезда.

Започнахме да правим грешки, Белгия влезе в мача и беше друга Белгия.

Съжалявам, защото това са важни точки в ранглистата. Губим от отбор, който е зад нас. Разочароващо е.

Следващият ни съперник е сериозен. Иран е корав отбор, със сигурност на хартия по-сериозен от този на Белгия. Но това няма голямо значение, защото зависи от нас. Ако излезем агресивно и с по-добра игра, ще успеем да се противопоставим."

Спортал.бг

Редактор "Екип на Петел",

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