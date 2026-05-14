Алекс Николов дебютира с 13 точки за Сирджан, иранският отбор е на полуфинал

Стопкадър Volleyball World

Националът Александър Николов направи силен дебют за иранския Фулад (Сирджан) на финалния турнир на азиатската Шампионска лига в Понтианак (Индонезия). Николов и новите му съотборници разгромиха домакините от Джакарт Гаруда Джая с 3:0 (25:14, 25:12, 25:12) в последния мач от 1/4-финалите на турнира, игран този следобед.

По този начин отборът на Сирджан се класира за полуфиналите на азиатската Шампионска лига за трета поредна година. Там иранският тим ще срещне японският ДжейТЕКТ (Аичи), който по-рано би тайландския Мен Корат също с 3:0 гейма.

Полуфиналът между Сирджан и ДжейТЕКТ е в събота (16 май) от 11,00 часа българско време. В другата полуфинална среща от 15,00 часа ще играят Джакарта Бхаянгкара Пресиси и корейския Хюндай Кепитъл Скайуолкърс (Чеонан), пише Спортал.бг.

Алекс Николов изигра отличен мач за Фулад и стана втори по резултатност с 13 точки (1 блок и 3 аса) за успеха.

Редактор "Екип на Петел",

