Алекс Николов е нападател №1 в Лигата на нациите

Снимка: Булфото

Българският национал Александър Николов увенча участието си в тазгодишното издание на волейболната Лига на нациите с двойно индивидуално отличие, предава Gong.bg.

Той официално беше обявен за най-добър реализатор и най-ефективен нападател в престижната световна надпревара, независимо от факта, че България не успя да се класира за финалния турнир в Китай.

Николов демонстрира изключителна форма през целия турнир, реализирайки общо 247 точки от атака при забележителна успеваемост от 53.93%.

Тези показатели се оказаха достатъчни, за да го задържат на върха в крайното индивидуално класиране, дори и след изиграването на финалните двубои.

Редактор "Екип на Петел",

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