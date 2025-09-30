Алекс Николов на път за дома: Нямаме търпение да се приберем и да се срещнем с феновете

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Днес цяла България очаква завръщането на момчетата от Националния отбор по волейбол на родна земя. Правителственият самолет е в Турция заедно със спортния министър, за да приберат националите ни вкъщи, където ги очаква огромно празненство в центъра на София.

Александър Николов сподели от Истанбул мислите и чувствата на съотборниците си в световното първенство.

Нямаме търпение да се срещнем с феновете у нас, да изпита всичко това, за което се разказва в медиите, коментира Алекс пред Нова тв.

Със сигурност не сме осъзнали станалото, нямаме търпение да усетим това, за което всички медии говорят. Нямам търпение да пристигнем, много сме радостни, горди сме, сподели Николов.

Това, че сме по-млади означава, че сме и по-надъхани за работа, няма отбор, който да е тренирал повече от нас това лято, сигурен съм. Горд съм. След много тежкото начало срещу САЩ успяхме да измъкнем загубен мач, това продължи и за полуфинала. Ние сме си обещали от преди първенството, че каквото и да става, няма да се откажем до последната топка, това и направихме. Ако стигне – стигне, направихме го срещу САЩ. Оказа се, че не са по-добри от нас, коментира той.

