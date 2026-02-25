Алекс Николов с 16 точки донесе победата на Лубе

кадър: Макс спорт

Националът Александър Николов, който преди броени часове беше обявен за Спортист №2 на България за 2025-а, и неговият Кучине Лубе (Чивитанова) завършиха с победа редовния сезон в италианската Суперлига.

Играчите на Джампаоло Медей биха без особени проблеми като домакини Веро Волей (Монца), с Мартин Атанасов и Жасмин Величков в състава, с 3:0 (25:21, 25:16, 25:21) в мач от последния 22-и кръг на редовния сезон на първенството, игран тази вечер, предаде Спортал.

По този начин Лубе остана на 6-о място в крайното класиране с 13 победи, 9 загуби и 40 точки. Така на 1/4-финалните плейофи Николов и компания ще срещнат шампионът Итас (Тренто), който приключи на 3-а позиция.

От друга страна Атанасов, Величков и съотборниците им завършиха 8-и с 8 победи, 14 загуби и 25 точки в актива и също ще играят в плейофите. Там Монца ще спори с победителя от редовния сезон Перуджа.

Ерик Льопки, който игра само до средата на втория гейм, добави още 10 точки (2 аса) за успеха.

