Алекс Николов с 30 точки и MVP в италианската Суперлига

Националът Александър Николов и неговият Кучине Лубе (Чивитанова) започнаха с трудна домакинска победа новия сезон в италианската Суперлига. Играчите на Джампаоло Медей се наложиха у дома над Юаса Батери (Гротадзолина), с други двама национали в състава си - Илия Петков и Георги Татаров, с 3:1 (25:15, 25:16, 23:25, 25:23) в мач от 1-ия кръг на първенството, игран тази вечер в пълната зала "Еуросуоле Форум".

Във втория кръг на шампионата Лубе ще гостува на гранда Сър Суса Скай (Перуджа), предава Спортал. Дербито на кръга е в неделя (26 октомври) от 21,30 часа българско време. Татаров, Петков и компания пък ще са домакини на силния тим на Рана (Верона). Тази среща ще бъде в събота (25 октомври) от 19,00 часа.

Алекс Николов изигра страхотен мач за Лубе и бе над всички с фантастичните 30 точки (1 блок, 4 аса, 66% ефективност в атака и 45% позитивно посрещане - +16) за победата и напълно заслужено бе обявен за Най-полезен играч (MVP) на мача.

