Алекс Николов с две награди в Суперлигата на Италия

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Националът Александър Николов спечели две индивидуални награди за изминалия сезон в италианската Суперлига. Това стана ясно, след като Италианската Волейболна лига (Lega Pallavolo Serie A) обяви официално индивидуалните отличия за сезона.

22-годишният посрещач на вицешампиона Кучине Лубе (Чивитанова) спечели приза "Андрей Кузнецов" за най-резултатен състезател в редовния сезон на Суперлигата, след като реализира впечатляващите 450 точки, пише Спортал.бг.

Освен това Николов оглави и класацията за най-много точки от атака, като завърши сезона с 369 успешни нападения – най-доброто постижение в първенството.

Редактор "Екип на Петел",

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