Алекс Николов с пореден страхотен двубой в Италия

кадър: Макс спорт

Националът Александър Николов и неговият Кучине Лубе (Чивитанова) допуснаха втора поредна и общо 5-а загуба за сезона в италианската Суперлига. Воденият от Джампаоло Медей тим отстъпи като гост на Валса Груп (Модена) с 1:3 (23:25, 24:26, 25:20, 11:25) в мач от редовния 10-и кръг на шампионата, игран тази вечер в зала "Пала Панини".

По този начин Лубе се смъкна на 6-о място във временното класиране с 5 победи, 5 загуби и 17 точки, но преди изиграването на останалите срещи от кръга. В следващия 11-и кръг, последен за първия полусезон, Алекс Николов и компания ще са домакини на коравия тим на Алианц (Милано). Двубоят е следващата неделя (14 декември) от 19,00 часа българско време.

Ерик Льопки завърши с 14 точки (1 блок, 3 аса), но и това не беше достатъчно за успеха, допълва Спортал.

За домакините от Модена Влад Давискиба реализира 15 точки (2 блока), а Джовани Сангуинети добави още 13 точки (5 аса!, 3 блока) за победата.

