Алекс Николов със специално послание към баскетболните национали

кадър: Спортал

Голямата звезда на българския волейбол Александър Николов изгледа сблъсъка между България и Нидерландия в "Арена СамЕлион" от световните предквалификации по баскетбол, който "лъвовете" загубиха със 70-81, а след това пред камерата на Sportal.bg отправи специално послание към селекцията на Росен Барчовски за следващия мач с Австрия.

“Пожелавам на момчетата много успех, видях днес много сърцата игра пред родната публика. Надявам се и за следващия мач да се поздравим с победа.", каза Алекс с микрофона на Sportal.bg в ръка.

"Лъвовете" се изправят срещу австрийците на 16 август от 18:00 часа в зала "Арена Ботевград". Те вече са с две загуби в сметката си, докато съперникът им има победа в сметката си именно срещу "трикольорите" с 88-76.

