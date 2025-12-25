Алекс Николов се оказа шампион в караокето

Снимка ФБ

Световният вицешампион Александър Николов се оказа шампион в караокето. Звездата на националния отбор по волейбол и на Лубе Чивитанова напълни Инстаграм със серия свои изпълнения пред микрофона, пише Факти.

„Обичам караокето – всякакви песни и жанрове“, обясни 22-годишният Алекс, който в последните си клипове залага на рапа, но се кефи и на сръбско.

Освен това той впечатли с певческите си умения и на парти на италианския си отбор. Част от неговите 249 000 последователи в социалната мрежа го засипаха с похвали. Една от тях гласеше: „Винаги лидер - и на терена, и на купона“, а друг: „Ти си талантлив човек, Бог да те пази“, но най-силната бе: „Караоке цар“.

