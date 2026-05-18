Алекс Николов спечели престижна награда, но остана без титла в Азия

Стопкадър Volleyball World

Волейболист №2 в света за 2025 г. и световен вицешампион с България от 2025 година Александър Николов и и иранският Фулад Сирджан загубиха финала на Шампионската лига на Азия в Понтианак (Инд).

Националът и съотборниците му паднаха от Джакарта Бхаянгкара Пресиси (Инд) с 1:3 (-20, 24, -23, -23) и така останаха със сребърните медали.

Николов записа 12 точки (3 аса, 28% ефективност в атака), което му осигури място в Идеалния отбор. Той бе избран за нападател 1 на финалите.

