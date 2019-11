Алекс Петканова обясни как може да си направите прекрасно селфи

Урок за обработване на снимки🛑 Сигурно на много от вас им е интересно какви програми за обработка на снимките ми използвам най-често. Ще се опитам да бъда полезна като дам пример с едно мое селфи и как точно е направено то: 1) снимам със Samsung Galaxy S10+ @samsung_bulgaria 2) импортвам най-хубавата снимка в програмата Snapseed; 3) Инструменти -> Зърнист филм; 4) избирам кой филтър стои най-подходящо спрямо снимката и регулирам силата му; 5) Voila! ✅ Имате наситена с цветове и текстури снимка!

A post shared by Aleksandra Bogdanska-Petkanova (@aleksandra_petkanova) on Nov 10, 2019 at 12:52am PST