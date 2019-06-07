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Алекс Петканова прикова мъжките погледи със забавна снимка

07.06.2019 / 16:24 0

Кадър: Инстаграм

Съпругата на журналиста Даниел Петканов – Александра, за пореден път прикова мъжките погледи със забавна снимка в личния си Инстаграм.

На нея Алекс е с нестандартни булченски одежди в унисон с летния сезон.

Под фотото г-жа Петканова е написала: „Пак съм булка.”

Кадърът се радва на хиляди харесвания и споделения, и на позитивни коментари.

В един от тях последовател на Алекс пише: „Много си прелестна, както винаги.”

 

 

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