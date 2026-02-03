Алекс Сърчаджиева: Много ме беше страх да не се издъня в новия филм

Редактор: Недко Петров

Росена се казва моята героиня. Много е шантава, много е луда, много ме беше страх да не се издъня, да не преиграя, да не театралнича. Все пак е кино и трябва някак си човек да уцели правилната посока, и да не излиза от нея. Ние снимахме 11 дни, тоест за толкова кратко време всеки един от нас трябваше да изгради образ, в който да седи плътно и да е верен.

Това разкри Алекс Сърчаджиева преди премиерата на филма „Брънч за начинаещи“ на 9 февруари в НДК.

Онзи ден имахме възможност да гледаме филма, защото не го бяхме гледали досега, имахме закрита прожекция за екипа, и аз се успокоих. Искам да кажа, че колегите ми са невероятни, много са добри, страхотно играят, а и децата са изумителни. Може да звучи нескромно, извинявам се за което, но бяха едни изключително красиви актьори. Колегите ми са толкова красиви в този филм, целият филм е толкова красив, толкова цветен, толкова динамичен, продължи Алекс.

Филмът е толкова смешен, но ще накара и хората да се замислят какви маски слага всеки от един от нас и затова докъде водят лъжите в общуването. Защото се оказва, че толкова са оплели в едни лъжи, че са се загубили някъде по пътя. Всеки лъже другия, следва лъжа лъжа, следва маска след маска, оплитат се в едни комедийни ситуации. Но хората ще има за какво да си помислят, какво са чисто човешките отношения между един и друг, и как се оплели някъде по пътя, разкри още в „На кафе“ Сърчаджиева.

